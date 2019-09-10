استوحي صبغات شعركِ من الموديل السعودية روز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - لم تَعُدْ صبغات الشعر موضةً موسمية كما كانت من قبل، بل باتت تنتشر بشكل واسع بفضل مشاهير السوشيال ميديا، وتُعدّ صبغات شعرهنّ سببًا كافيًا لتحوُّل مسار صبغات الشعر في صالونات التجميل، لاعتبار لون شعر المشاهير من فتيات السوشيال ميديا، موضة تميل الفتيات إلى تقليدها.

استوحي صبغات شعرك من الموديل روز

وتُعدّ عارضة الأزياء السعودية روز من أبرز المشاهير السعوديات عالميًّا، كونها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، واكتسبت شهرة واسعة إعلاميًّا، وتحظى بنسبة متابعين عالية، إذ تُعتبر هي الأعلى متابعة بين عارضات الأزياء على تطبيق "انستقرام"، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من عشرة ملايين متابع.

وعُرفت روز باطلالاتها الأنيقة التي غالبًا ما تميل إلى الجرأة، وفي ما يخصّ صبغات شعرها، فهي دائمًا تختار الألوان المميزة اللافتة، لذا إن كنتِ تفكرين في تغيير لون شعركِ للحصول على اطلالة أنثوية مختلفة مفعمة بالشباب، فاعتمدي أسلوبها المميز الذي يمنحكِ مظهرًا جذابًا.

نقدم لكِ اليوم مجموعة مفعمة بالحيوية من صبغات شعر روز، منذ بداية ظهورها وحتى الآن، لتنتقي منها اللون الذي يروقكِ ويناسب لون بشرتِك.

استوحي صبغات شعرك من الموديل روز

اعتمدت روز في بداية ظهورها الألوان الفاتحة كالأشقر والزهري والرمادي الفاتح، الذي يناسب درجات البشرة السمراء، ورغم أنها تتمتع بشعر طويل فقد جازفت بصبغه مرات عدة متتالية، ومع اعتنائها به، ورغم ألوان صبغاتها الفاتحة التي من الممكن أن تُبرز عيوب شعرها، فلم تظهر عليه أيّ عيوب، وقد قامت مؤخرًا بقصّ شعرها وصبغه باللون الأشقر الثلجي، وبَدَتْ في غاية النعومة والجمال.

وعن الألوان الأخرى المميزة فقد اختارت البنفسجي الغامق والفاتح، ودرجات الرمادي، كالرمادي الثلجي، والرمادي الفضي، والرمادي الأزرق، كما ظهرت بصبغة شعر باللون الزهري الفاتح والأزرق المميز، وأزرق بخصلات شقراء.

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استوحي صبغات شعرك من الموديل روز

ويمكنكِ استلهام درجة أكثر هدوءًا منها، فإن كنتِ لا تحبين المجازفة كثيرًا قومي بتلوين بعض الخصلات الذهبية مع لون شعرِك ليبدو مميزًا.

ولأنها حريصة على اتّباع الموضة وتغيير لون شعرها باستمرار، فدائمًا ما تحرص على تقديم كل ما يفيد صحة الشعر لمتابعيها من النساء، حيث إنها تهتمُّ كثيرًا بذكر أنواع جديدة من الأدوية والفيتامينات والزيوت التي تفيد في العناية بصحة الشعر، وتؤكد ضرورة استخدامها.

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