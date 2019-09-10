أستاذ صحة عامة توضح التوقيت المثالي لأخر وجبة في اليوم

قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن على ربة الأسرة أن تتأكد أن الوجبات التي تقدمها لأسرتها، لا تحتوي على أي مواد أو مكسبات طعم صناعية، لأنها قد تسبب أضرار على المدى الطويل.

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري: يجب أن يجري استخدام الألوان الطبيعية الموجودة والمتوفرة في الأسواقن مثل الكوركم، الكاري، السبانخ، البنجر، وغيرها وكلها مواد مفيدة جدا للأطفال ولصحة الأسرة.

وأشارت إلى أن مواعيد الأكل الخاطئة وراء ظهور الكثير من الأمراض، منوهة بأن آخر وجبة يجب أن تكون ما بين الساعة السابعة والثامنة مساء، مضيفة أن الفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم وليس العشاء.

وأكملت: يجب أن تكون الشوربة وطبق السلطة، من أهم الأطعمة المقدمة على المائدة.

وحول مدى خطورة تناول الشيكولاتة على صحة الأطفال، أكدت أنها مفيدة للصغار وللكبار خاصة الأنواع التي لا تحتوي على نسبة سكر عالية، منوهة بأن القهوة الفاتحة مفيدة لأجهزة الجسم.

ونصحت بتناول الأسماك المطبوخة على البخار، وتجنب الأطعمة المحروقة أو "المقرمش" بدرجة عالية، وأيضا المشويات.

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وأشارت إلى أن هناك الكثير من الهيئات الدولية تسعى لتقنين المكسبات والألوان والمواد الصناعية في الأطعمة، عن طريق الأكواد التي ييجري وضعها على المعلبات، خاصة بعد الدراسات الأخيرة التي أعلنت بشكل أولي أن وجود الزنك في كميات كبيرة من المعلبات قد تكون من أسباب انتشار مرض السرطان.