خبيرة تغذية تقدم نصائح مهمة للحوامل والأطفال: "بلاش الوجبات السريعة"

قالت الدكتوة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة وخبيرة التغذية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الأم الحامل يجب أن تهتم جيدا بالمواد الغذائية طوال فترة حملها، حتى يجري بناء جنين سليم وللقضاء على ظاهرة التقزم.

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن على الحامل الاهتمام بضرورة التنوع في تناول الغذاء والإكثار من الخضروات والفاكهة، مشددة على أنه يفضل استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية سواء الحديد أو الكاليسوم.

وأكملت: يجب أن تكون مرحلة الرضاعة طبيعية لمدة عامين، وكل أن تقبل الأم على الأكل بشكل متوازن طول هذه الفترة.

Advertisements

وحذرت من الإقبال على اللأكلات السريعة لما تحتويه من مكسبات طعام تضر بالصحة، مطالبة بالحد من تناول الأطفال للبطاطس المعبأة بشكل كبير والشعرية المعلبة، لاحتوائها على الكثير من المواد الحافظة.

وأشارت إلى أن الحلويات تحتوي على الكثير من الألوان الصناعية، التي ينتج عنها أنواع من الحساسية وتؤثر على الغدة الدراقية، وتسبب الكثير من الأضرار على المدى الطويل.

وأكملت: بالنسبة للمعلبات فهي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة ومكسبات الطعم، وهنا تاتي الخطورة، التي قد تصل إلى تغيرات في خلايا الجسم وتنتج عنها ظهور الأورام.