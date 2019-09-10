قدموه للكلاب تنهش أعز ما يملك.. عقاب مأساوي لمكسيكي اعتدى على سيدة

عقابا على جريمته، اختارت عصابة من 5 أشخاص في المكسيك طريقة مأساوية لتأديب شاب في العقد الثالث اعتدى بوحشية على سيدة، بتقديمه كوجبة لمجموعة من الكلاب المفترسة، نهشت أعضاءه التناسلية بالكامل، حتى يكون عبرة لمن غيره.

قام الرجال بتجريد الرجل من ملابسه وقيدوه عاريًا ووضعوه على الأرض، وأخذوا يحاوطونه من جميع الاتجاهات، ويشاهدون الكلب المفترس وهو يتناول أعضاءه التناسلية بالكامل، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وظهر صراخ الرجل في الفيديو، حيث أخذ يردد "توقف، أتركني الآن، اتركني"، بينما كان أحد الرجال يحاول كتم فمه لمنع صراخه وطلبه للمساعدة، كما كان هناك كلب آخر في المكان ولكنه لم يشارك في الاعتداء على الرجل.

ونشر المهاجمون مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المهاجمين المحتملين من العقوبة التي سينالونها حال اعتدوا على سيدات أخريات، بينما لم يجري الكشف عما إذا كان الرجل نجا من الموت.

يذكر أن المكسيك لديها أعلى معدل للقتل في العالم حيث قتل 17000 شخص في النصف الأول من هذا العام، وهو أعلى مستوى للقتل تصل إليه في تاريخها.