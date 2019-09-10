مجموعةُ رالف لورين لخريف 2019.. الطابعٌ رجولي واللمسات أنثويّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض المصمّم الأمريكي الشّهير رالف لورين، مجموعته الجديدة لموسم خريف 2019 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك في مكان عرض مميّز، إذْ قام بتحويل بنك سابق في شارع "وول ستريت" إلى نادٍ ليليّ شخصيّ يحمل اسمه، وتميّز بتصميمه المستوحى من فنّ الآرت ديكو.

وفرض المصمّم على الحاضرين الالتزام برمز أزياءٍ يُحتّم عليهم ارتداء أزياء رسمية باللونين الأسود والأبيض، وبدا مكان العرض فاخرًا بمقاعده الجلدية والثريات المزخرفة والأداء الموسيقيّ الرائع للمبدعة جانيل موناي.

واحتفت المجموعة بفنّ الأزياء الكلاسيكية الرّاقية المستوحاة من عشرينيات القرن الماضي، التي عُرضت على أنغام فرقة موسيقى الجاز الحية، كما شاركت في العرض نخبة من أشهر عارضات الأزياء أمثال جيجي وبيلا حديد، وجوان سمولز، وتايلور هيل، وغيرهنّ.

في قلب مجموعة لورين، برزت نسخ أنثوية من بدلات التوكسيدو الكلاسيكية، التي قدّمها المصمّم بأزرار معقّدة، وبنطلون بخصر عالٍ وطبقات من جلد الغزال وسترات بألوان مختلفة كالأزرق والأرجواني وأصفر النيون.

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كما تضمّنت المجموعة فساتين السهرة من عشرينيات القرن الماضي، شملت العباءات السوداء المُذهلة، بتوبات شفافة مزينة بالريش والترتر اللامع، وفساتين أنثوية راقية كفستان العمود البرغندي المثير الذي تألقت به العارضة بيلا حديد، والفستان الهالتر باللون الأصفر المشرق الذي ارتدته عارضة شقراء.

وافتتحت العارضة جيجي حديد العرض مرتدية زيًا مكوّنًا من سترة فضية طويلةٍ مطرّزة بالترتر فوق بنطلون سهرة واسع وقميص كلاسيكي بربطة الفراشة.

وبرزت جاكيتات مُخملية بطيات مزدوجة، وبدلات الكشمير بتقليمات الـ grosgrain، وجاكيتات راقية منسقة مع بنطلونات الـ jodhpurs أو جاكيتات حريرية بلون الكوبالت الأزرق.

في حين أنَّ الكثير من ملابس المجموعة طغى عليها الطابع الرجالي، إلا أنَّ الأحذية كانت أنثوية بالتأكيد، حيث تمّ تنسيق البدلات والفساتين على حدّ سواء مع الكعب العالي والصنادل ذات الأربطة، مع غياب تامّ للأحذية المسطّحة.