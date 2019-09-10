صدور الدجاج بالكاري وصوص الطماطم، من أكثر الأكلات الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أنها لذيذة، سهلة التحضير، وخفيفة على المعدة. وإليك طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري وصوص الطماطم، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي." المقادير صدور دجاج فيليه كاري بيوريه الطماطم بصل ثوم كزبرة خضراء زيت زيتون ملح فلفل أسود حبهان مطحون Advertisements أرز طريقة التحضير - يشوح البصل والثوم فى الزيت على النار مع مكعب مرقة - يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود - تضاف قطع الدجاج والحبهان والكارى وبيوريه الطماطم ويترك الخليط ليتسبك. - تضاف الكزبرة الخضراء والفلفل الرومى المفروم - يقلب الخليط ويقدم عند تمام النضج - يقلب الأرز فى الزبدة على النار - يضاف الكاري والملح والماء ويقلب الخليط وتوطى النار بعد الغليان ويغطى ويترك حتى تمام النضج - يقدم الدجاج بالكاري وصوص الطماطم مع الأرز بالكاري

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