"المقلاة النحس".. حولت مهرجان للطعام إلى مسرح إسعاف

تسبب انفجار حدث في مقلاة ضخمة، إلى وفاة امرأة وإصابة أكثر من 14 شخصا آخرين، خلال مهرجان للأطعمة أقيم في ألمانيا، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز".

وتعرض عدد من الأشخاص لإصابات بالغة بين الحروق والجروح، بعدما حدث انفجار ضخم في مقلاة طعام، في مدينة فرويدنبرغ بألمانيا.

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ورجح بعض محققي الشرطة الألمانية، أن قطرات المطر التي تساقطت على المقلاة هي السبب في الانفجار، بينما السبب الحقيقي للانفجار لن يعرف قبل بضعة أيام، بعد التحقيقات والمعيانات التي ستجرى في محيط الانفجار.

وأصيب 5 أشخاص خلال هذا المهرجان بحروق خطيرة، وأصيب 4 آخرين بإصابات متوسطة، بينما توفيت امرأة جراء إصابتها.

وكان نحو 100 شخص قد حضروا المهرجان، الذي نظم الأحد، ويمثل بداية العمل النسوي في مخبز المدينة التقليدي.