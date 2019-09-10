تعرفي على أنواع الكريمة واستخداماتها

للكريمة أنواع عدة بين الحلو والحادق، ولكل نوع استخدامه، سواء مع اللحوم والدجاج، أو مع الحلويات وتزيين الفواكه.

ويقدم لك موقع "هن"، أنواع الكريمة المختلفة، وكذلك استخداماتها في الطهي.

الكريمة اللبناني

تستخدم في الوصفات الحلوة والحادقة، وكذلك كريمة الشوربة، وصفات اللحمة الشامبنيون، والدجاج بالكريمة، وتستخدم في تزيين الحلويات، وحشو التورتة، ويمكن وضعها في الأرز باللبن، والعاشوراء وغيرها من الوصفات، ووعلى الرابط تعرفي على كيفية عمل الكريمة اللباني، في البيت، وكذلك يمكنك شراؤها من المحلات المختلفة.

كريمة الخفق السائلة

تتوفر جاهزة في المحلات، ويمكن استخدامها فورا، ويكن يجب أن تحفظ في الثلاجة، وتزين الحلويات، والكيك والتورت، وكذلك الحلويات الشرقية من كنافة وبسبوسة، وتضفي طعما رائعا، كما يمكن إضافتها للكريم شانتيه.

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كريم شانتيه بودر

يباع بودرة عند العطار وفي السوبر ماركت، ويجهز بخلطه بالحليب المثلج، وهي الوصفة الأكثر رواجا لكريمة الحلويات، وتستخدم عادة في التزيين، أو يمكن تقديمه كحلوى بإضافة الفواكه له، أو بوضع مربى ثقيلة.