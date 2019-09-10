لايف ستايل

تعرفي على أنواع الكريمة واستخداماتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

للكريمة أنواع عدة بين الحلو والحادق، ولكل نوع استخدامه، سواء مع اللحوم والدجاج، أو مع الحلويات وتزيين الفواكه.

ويقدم لك موقع "هن"، أنواع الكريمة المختلفة، وكذلك استخداماتها في الطهي.

الكريمة اللبناني

تستخدم في الوصفات الحلوة والحادقة، وكذلك كريمة الشوربة، وصفات اللحمة الشامبنيون، والدجاج بالكريمة، وتستخدم في تزيين الحلويات، وحشو التورتة، ويمكن وضعها في الأرز باللبن، والعاشوراء وغيرها من الوصفات، ووعلى الرابط تعرفي على كيفية عمل الكريمة اللباني، في البيت، وكذلك يمكنك شراؤها من المحلات المختلفة.

كريمة الخفق السائلة

تتوفر جاهزة في المحلات، ويمكن استخدامها فورا، ويكن يجب أن تحفظ في الثلاجة، وتزين الحلويات، والكيك والتورت، وكذلك الحلويات الشرقية من كنافة وبسبوسة، وتضفي طعما رائعا، كما يمكن إضافتها للكريم شانتيه.

Advertisements

كريم شانتيه بودر

يباع بودرة عند العطار وفي السوبر ماركت، ويجهز بخلطه بالحليب المثلج، وهي الوصفة الأكثر رواجا لكريمة الحلويات، وتستخدم عادة في التزيين، أو يمكن تقديمه كحلوى بإضافة الفواكه له، أو بوضع مربى ثقيلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على أنواع الكريمة واستخداماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا