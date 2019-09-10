ماسكات جيلاتين للبشرة

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الجيلاتين له العديد من الفوائد للبشرة، إذ أنه يساعد على تضييق المسامات والتخلص من علامات التمدد والرؤوس السوداء والبيضاء، ويساعد على تفتيح البشرة وتقشيرها وتوحيد لونها، كما أنه يعد مصدر أساسي للكولاجين.
يقدم لكِ موقع "هن" أفضل الماسكات التي يجري إعدادها بالجيلاتين للبشرة.
ماسك الجيلاتين والماء
ضعي ملعقة كبيرة من الجيلاتين مع كمية مناسبة من الماء الدافئ حتى يصبح المزيج كالكريمة، ثم ضعيه على بشرة الوجه.
اتركيه حتى يجف على البشرة ثم قشريه واغسليه بالماء الدافئ، وينصح بوضع المرطبات على البشرة بعد استخدام هذا الخليط تحديدا.
ماسك الجيلاتين وعصير الليمون
ضعي ورقة من الجيلاتين مع عصير الليمون في وعاء، ثم ذوبيهم على نار هادئة لبضع دقائق مع التحريك.
اتركي الخليط الناتج حتى يبرد، ثم ضعي الخليط على البشرة والرقبة واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يجف.
اغسليه بالماء الدافئ ثم البارد، أو مرري قطنة بها ماء ورد على وجهك أو مرري قطعة ثلج، وذلك لغلق المسامات، ثم ضعي كريم ترطيب.
ماسك الجيلاتين والحليب
اخلطي ملعقة كبيرة ونصف من الحليب مع ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين.
ضعي الخليط في الميكروويف لمدة 10 ثوان حتى يسخن ويندمج.
ثم اتركي الخليط ليبرد، ولكن احذري من أن تتركيه كثيرا حتى يتجمد، ثم ضعيه على البشرة لمدة 30 دقيقة حتّى يجف ويشد البشرة، ثم اغسليه جيدا.
ماسك الجيلاتين والفحم
اطحني قرص من الفحم النشط، واخلطيه مع الجيلاتين، والماء الساخن، وقلبيهم معا حتى تُذاب المكونات جيدا.
ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف.
ثم قشريه، واغسلي ما تبقى منه بالماء البارد، ثم مرري قطعة ثلج على وجهك لغلق المسام، ثم طبقي الكريم المرطب.
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