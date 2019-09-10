تعتبر كيك المانجو من الحلوى التي تحرص السيدات على إعدادها في المنزل لسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أن الأطفال يفضلون تناولها لكونها تتمتع بألوان جذابة وعناصر مفيدة لهم. طريقة عمل كيك بدون فرن وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل كيك المانجو على طريقة الشيف غادة التلي: مقادير كيك المانجو: مانجو 1 وربع كوب دقيق 100 جرام زبدة ثلاثة أرباع كوب سكر بيضة فانيلا Advertisements 1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ربع كوب لبن ربع كوب لوز مطحون لوز محروش طريقة تحضير كيك المانجو: - باستخدام العجان اخفقي الزبدة مع السكر ثم البيض مع فانيليا ثم الدقيق وبيكنج بودر واللوز المطحون واللبن. - ضعي الخليط فى صينية الفرن وضعي على الوجه شرائح المانجو واللوز المجروش وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تخبز ثم تقدم

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