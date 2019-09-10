ستايل الشارع في أسبوع الموضة النيويوركي.. جرأة تنوّع وتجدّد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى اليوم الثاني من جدول أسبوع الموضة في نيويورك، والذي شهدنا خلاله حفلة حديقة جميلة لعلامة كيت سبيد نيويورك، وأوّل عرض للمصمّم الناشئ كريستوفر جون روجرز، ومدرج كريستيان سيريانو للفنون التشكيلية ومجموعة براندون ماكسويل ذات الطابع الرّياضي الأمريكيّ.

وخارج المنصّات، استحوذت العلامة الإيطالية الفاخرة بوتيغا فينيتا على إطلالات نجمات ستايل الشارع، حيث اجتاحت حقائبها وأحذيتها التي صمّمها المدير الإبداعي دانيال لي على المشهد كليًا.

وليس من المستغرب أنْ يكون للمصمّم السابق للعلامة الفرنسية سيلين تأثيرًا كبيرًا على ستايل الشارع هذا الموسم، فقد كان الأمر متوقعًا بالنظر إلى أنّ عرضه الأوّل الذي أقيم في أسبوع الموضة ميلانو في شهر فبراير الماضي، قد تلقّى العديد من التعليقات الإيجابية وكان ناجحًا بكلّ المقاييس، كما سبق أنْ رصدنا بالفعل الكثير من القطع طوال الصّيف على حسابات أشهر المؤثِّرات والنجمات على إنستغرام، بما في ذلك حقيبة الكلاتش "Pouch"، الصندل ذو المقدّمة المربّعة والصندل بقماش "Intrecciato" الشهير للعلامة التجارية.

كانت مسألة وقت فقط قبل أنْ تستحوذ هذه العناصر الشائعة على خزانات ملابس رواد شهر الموضة، فيما يلي أبرز إطلالات ستايل الشارع من اليوم الثاني من أسبوع الموضة في نيويورك.