الامارات | عن تناول الموز كبديل للإفطار.. خبير تغذية لديه أنباء سيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن عن تناول الموز كبديل للإفطار.. خبير تغذية لديه أنباء سيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلجأ كثيرون لتناول الموز في الصباح خصوصاً إذا لم يكن لديهم متسع من الوقت لتناول الإفطار. وما يخطر في الذهن حينها إنه فاكهة، إنه مشبع، إنه صحي، أليس كذلك؟

للأسف تناول الموز الغني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 وخلوه من الكوليسترول والصوديوم كبديل للإفطار، ليس جيدا كأول وجبة في اليوم على الإطلاق.



وخبير التغذية داريل جوفري لديه أنباء سيئة عن تناول الموز في الإفطار. ونقلت صحيفة ميرور عن جوفري قوله: «يبدو أن الموز خيار مثالي في الصباح ولكن بإمعان النظر سيتبين أن تناول الموز بمفرده ليس الخيار الأفضل لأن يحتوي على 25% من السكر، وهو حمضي على نحو متوسط».



ويضيف: «إنه سيعطيك إحساساً بالشبع السريع، ولكن سرعان ما ستشعر بالتعب والجوع».

وإذا ما كان المرء سيتناول موزاً، لا ينصح جوفري بتناوله بعد وجبة، وعند تناوله كوجبة خفيفة يجب أن يكون معه شيئاً غنياً بالدهون (الدهون الصحية) أو مع البهارات.



وأوضح: «نظراً لأن الموز حمضي يتعين عليك تحييد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والماغنسيوم دون اندفاع السكر».

