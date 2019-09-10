الأميرة ديانا تلهم مصممي أزياء أسبوع الموضة في نيويورك

تميّز اليوم الثاني من أسبوع الموضة في نيويورك، الأحد، بمجموعة ثياب مصنوعة بكاملها من مواد معاد تدويرها، كما قدمت أزياء مستوحاة من الأميرة الراحلة ديانا.

وأبهرت المصممة الأميركية توري بورتش الجمهور بتصاميمها الفضفاضة، التي زيّنتها بزهور ناعمة وأكمام واسعة كانت منتشرة خصوصا في ثمانينيات القرن الماضي.

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وقالت بورتش (53 عاما)، التي تدير إمبراطورية ملابس تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية أكثر من مليار دولار، "إن مجموعة ربيع وصيف 2020 كانت مستوحاة من شخصية الأميرة ديانا وليس من ملابسها".

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وأضافت لوكالة فرانس برس: "لطالما أعجبت بها، وأردت أن أكون حذرة خلال قيامي بهذه الخطوة، لأنها كانت أيقونة في الموضة، ولم أكن أريد الإشارة إلى ذلك، لكنني شعرت بأنها كانت جريئة، وكونها كانت إنسانية، شكلّت إلهاما كبيرا".

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ومن ناحية أخرى، عززت مجموعة المصممة هيلاري تيمور التزامها خط الموضة المستدامة.

وكانت كل القطع المئة التي صممتها هيلاري لدارها "كولينا سترادا" التي عرضتها الأحد، مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وقالت هيلاري: "أشعر كل يوم بأنني أتعلم أكثر وأكثر عن الأمور الصحيحة التي يجب فعلها وأحاول تطبيق ذلك باستمرار".

وأضافت: "نحن في أزمة مناخية والناس في حاجة إلى التفكير في هذه القضية. فلا يوجد مكان آخر للذهاب إليه".

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