ماسك الموز بالعسل لبشرة متألقة.. مكوناته وطريقة تطبيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنتِ تبحثين عن ماسك طبيعي يعطيكي إطلالة مشرقة وبشرة مُفعمة بالحيوية، إليك ماسك الموز بالعسل، بحسب ما جاء علي موقع cosmopolitan: مكونات المسك: - نصف ثمرة من الموز - ملعقة زيت الزيتون Advertisements - ملعقة من العسل طريقة تطبيق الماسك: - قومي بهرس الموز جيداً سواء باليد أو بمضرب، وقومي بنزع الكُتل، وأضيفي إليه زيت الزيتون، والعسل. - قومي بوضع الماسك على البشرة.. يُترك على الوجه لمدة 15 دقيقة. - ثم ياغسلي الوجه بالماء البارد، وللحصول على نتيجة أفضل تُكرر الطريقة من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

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