تورم طبيعي أم خطير؟.. 6 علامات تنذرك بسرطان الغدة الدرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ: أجمع الأطباء المتخصصون أن سرطان الغدة الدرقية من أخطر أنواع السرطانات على مستوى العالم، ويسبب عدم قدرة الغدة الدرقية على القيام بدورها الطبيعي في إنتاج وإفراز الهرمونات في الجسم، فما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ لمعرفة الإجابة اضغط هنا

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