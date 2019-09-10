تحذير: يؤثر على الخصوبة.. لا تستعملي "مانيكير" به مادة "DBP"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت مجلة “Instyle” الألمانية من أن طلاء الأظافر قد يحتوي على مواد ضارة بالصحة تصل إلى حد الإصابة بالسرطان.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن مادة " ديبوتيل فثالات " “Dibutyl Phthalate” المعروفة اختصارا بـ (DBP) قد تؤدي إلى حدوث تغيرات هرمونية تترتب عليها اضطرابات هرمونية واضطرابات الخصوبة ومشاكل الكبد.

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وأضافت “Instyle” أن مادة "تولوين" “Toluene” المعروفة أيضا باسم “Toluol” قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بالأعصاب والمخ ومشاكل بالسمع والتنفس والغثيان، كما قد يكون لها تأثير سلبي على الجنين بالنسبة للمرأة الحامل.

كما أن مادة "الفورمالديهايد" “Formaldehyde” ترفع خطر الإجهاض والربو وسرطان الدم وسرطان الأنف وسرطان الحنجرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب احتواء طلاء الأظافر على الكافور “Camphor” في الإصابة بتهيج البشرة واستجابات تحسسية، فضلا عن الدوار والغثيان والصداع.