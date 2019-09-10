طريقة عمل المكرونة بالعدس..مش كشري

المكرونة بالعدس من الأطعمة الشعبية التي تساعد على الشبع، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، وتكلفتها قليلة للغاية. يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل المكرونة بالعدس الشهية. مكونات المكرونة بالعدس مكرونة عدس منقوع ملح حسب الرغبة فلفل أسود زيت زيتون Advertisements طماطم مبشورة بصل ثوم كزبرة جافة بُهارات طريقة تحضير المكرونة بالعدس شوحي العدس في الزيت مع البصل والثوم ثم ضيفي الطماطم وقلّبيهم جيدًا. ضيفي المكرونة والبهارات والكزبرة واخلطيهم معًا، ثم قدمي المكرونة ساخنة.

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