أسباب الدوخة

تعتبر الأسباب الشائعة للدوار أو الدوخة تشمل الصداع النصفي، والأدوية، والكحول. كما يمكن أن يكون بسبب مشكلة في الأذن الداخلية، حيث يتم تنظيم التوازن.

السبب الأكثر شيوعًا للدوار هو الدوار الموضعي الحميد (BPV). هذا يسبب دوخة قصيرة الأجل عندما يغير شخص ما مجلسه بسرعة، مثل الجلوس في السرير بعد الاستلقاء.

يمكن أن تحدث الدوخة والدوار بسبب مرض Meniere. يؤدي هذا إلى تراكم السوائل في الأذن مع امتلاء الأذن المرتبط، وفقدان السمع، وطنين الأذن.

سبب آخر محتمل للدوخة والدوار هو ورم عصبي صوتي. هذا ورم غير سرطاني يتشكل على العصب الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ، بحسب موقع "هيلث لاين".

الأسباب المحتملة للدوار

الضغط

حيث يحدث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

القلب

ويشمل مرض عضلة القلب.

القلق

اضطرابات القلق.

Advertisements

أمراض مرتبطة بالدم

مثل فقر الدم (انخفاض الحديد).

نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم).

عدوى الأذن

أمراض الأذن المختلفة.

الجفاف

يشعر المريض بجفاف كبير في الحلق.

ضربة شمس

بعد التعرض للشمس المباشرة لفترات طويلة.

دوار الحركة

ويحدث نتيجة تغيير مفاجئ في حركة الجسم.

في حالات نادرة، يمكن أن يحدث الدوار بسبب التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو ورم خبيث أو اضطراب آخر في الدماغ.