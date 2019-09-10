جددي في أطباق المخبوزات والكيك المقدمة لأطفالك، وحضري لهم بسيسة بنكهة البرتقال، وقدميها لهم على العشاء مع الشاي، أو العصائر الطبيعية. وإليكِ طريقة عمل بسيسة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. مكونات البسيسة ربع كيلو دقيق ذرة. كوبان دقيق أبيض. رشة ملح. بيكنج بودر. 2 كوب عصير برتقال. كوب زيت. 2 كوب سكر. 4 بيضات. Advertisements فانيليا. بشر برتقال. طريقة عمل بسيسة في كوب زجاجي، اخلطي عصير البرتقال مع الزيت، والسكر. أضيفي الخليط إلى الخلاط الكهربائي، ثم البيض والفانيليا وجزء من بشر البرتقال. في وعاء عميق اخلطي دقيق الذرة مع الدقيق والبيكنج بودر وباقي بشر البرتقال ورشة الملح. أضيفي خليط البيض والبرتقال، إلى الدقيق، واستمري في العجن حتى يتكون العجين. ضعي الخليط في صينية دائرية مدهونة بالزيت، ومرشوشة بالدقيق. أدخليها الفرن حتى تنضج، وقدميها ساخنة.

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