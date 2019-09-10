هاني الناظر: لا يوجد علاج للشعر الأبيض متخلوش حد يضحك عليكم

أكد الدكتور هاني الناظر أنه لا يوجد علاج دوائي للشعر الأبيض، مشيرا أن إصابة الأشخاص بشيب الشعر في فترة شبابهم يرجع إلى عوامل وراثية.

وشدد الناظر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه لا يوجد أي علاج دوائي لشيب الشعر، وكذلك لا يوجد أي علاج دوائي للصلع الوراثي.

وتابع: "لازم الناس تعرف وميخلوش حد يضحك عليهم"، مشيرا أن الشعر الأبيض لا علاج له وأن الصفات الوراثية لا تؤثر فيها الأدوية، ناصحا باستخدام الحنة الطبيعية كصبغة للشعر.

ولفت الناظر أن الظهور الطبيعي للشعر الأبيض من فترة نهاية الثلاثينات، مشيرا أنه يواكب ظهور التجاعيد في الوجه، مؤكدا أن الصبغات الصناعية تسبب جفاف الشعر.