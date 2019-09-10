رنا : "طلقني وطردني واتجوز ولسه بحبه.. رفعت قضية نفقة علشان أشوفه في الجلسات"

تشهد محاكم الأسرة يوميا قضايا تحمل أحداثا متباينة، تختلف أطرافها، أسبابها، وغاياتها، وكل ما يجتمعون عليه هو الشعور بالأسى على سنين العمر التي انقضت مع شركاء حياتهم والتي تنتهي بوقوفهم أمام بعضهم البعض في محكمة الأسرة، وجدير بالذكر أن مثل هذه الدعاوي تكون ضحيتها الأولى الأطفال، الذين يواجهون مشكلات نفسية واجتماعية أكبر من سنهم، وتنعكس بالسلب عليهم طوال رحلة حياتهم.

بدأت رنا أ، 35 عام، رحلتها في محكمة أسرة مصر الجديدة منذ أربع سنوات، حيث رفعت دعوى خلع على زوجها، علي ح، بعد أن طلقها شفهيا، وطردها هي وأولاده الأربعة من منزلهم: "طردني أنا وعياله بالهدوم اللي علينا، كنت لابسة عباية بيت ومش لابسة طرحة، قولتله طب إديني طرحة احطها عليا عشان أنزل الشارع، قفل الباب في وشي ومارضيش وخدت طرحة من الجيران عشان أعرف أروح لأختي".

وفي غضون أسبوع من طلاقهم علمت بزواجه من أبنة عمه: "اتجوزها على عفشي اللي ماكناش راضي يديهولي وسافروا سوا شهر عسل، ولما رجعوا عرفت أنه رما العفش وجابلها غيره، كان نفسي يديهولي، أنا وعياله أولى بيه من الزبالة".

سردت السيدة الثلاثينية قصتها لـ"هن" وأعربت عن حزنها وأساها على سنوات عمرها التي عاشتها معه، حيث ذكرت أن خطبتهم دامت لأكثر من ست سنوات: "اتقدملي وبابا رفضه خمس مرات ووافق في السادسة لما لقاني متمسكة بيه وبحبه"، ثم تزوجوا بعد أن أتموا سنوات دراستهم، حيث كانوا يدرسون معا في نفس الكلية والجامعة.

دام زواجهم لمدة 13 سنة، أنجبوا خلالهم 4 أطفال، بنتين وولدين، كانت حياتهم سعيدة، إذ أن هناك قصة حب عنيفة جمعتهم أثناء فترة الخطوبة، ولكن تعدد علاقات الزوج النسائية وشكوك الزوجة التي اتضح لها في النهاية أنها في محلها، هي ما جعلت الحياة بين الطرفين مستحيلة.

"كنت ببقى عارفه أنه خارج مع واحدة من قبل ما يخرج، ولما كان بيبقى قاعد جنبي وبيكلم واحدة تانية كنت ببقى حاسة، والغيرة كانت بتقتلني كل مرة أكتر من المرة اللي قبلها"، وأكملت: "لما كنت بواجهه كان بينكر، أو بيتوه، وبعد كدا بقى بجح وبقى يضربني ويتخانق معايا كأن أنا اللي بخونه مش هو".

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وبرغم كل هذه الأحداث والمشاكل، ظل حبه كامن بداخلها لم يهتز له جفنٌ، ولكن في إحدى الأيام المشؤومة نشب بينهم نزاع كبير أدى إلى أن الزوج ألقى على "رنا" يمين الطلاق، وقام بطردها من المنزل هي وأولادهم حوالي الساعة 12 بعد منتصف الليل: "عمري ما كنت أتوقع منه رد الفعل ده بعد 20 سنة حب".

ذهبت "رنا" إلى أختها، وظلت عندها لمدة أسبوع، بحثت في هذا الأسبوع عن عمل ومسكن، وبالفعل وجدت فرصة عمل جيدة بدخل جيد، ووجدت مسكن، وفي الحال انتقلت إليه هي وأطفالها: "كانت أسوأ فترة في حياتي، ماكنتش عارفه ألاحق على حاجه، وكنت محتاسة بالعيال وهو بيقضي شهر عسل مع مراته الجديدة وكل يوم ينزل صورة شكل يحرق بيها دمي".

في هذا التوقيت كانت تطلب "رنا" من زوجها أن يعطيها ورقة طلاقها حتى تتمكن من الحصول على معاش والدها، ولكنه كان يرفض: "كان بيقولي أنت عايزة الورقة عشان تتجوزي، بس دا بُعدك".

ظلت القضية جارية حتى جرى الفصل فيها بعد 3 سنوات، وتمكنت "رنا" من خلع زوجها، وبدأت في إجراءات القضية الجديدة وهي قضية النفقة، بعد رفض الزوج الإنفاق على أولاده بأي شكل من الأشكال: "من ساعت ما رمى عليا اليمين وهو مايعرفش حاجه عن ولاده ولا صرف عليهم جنيه"، وأكملت: "خلِّف ولد وتقريبا أكتفى بيه عن باقي عياله".

لا تستطيع السيدة الثلاثينية أن تنكر أن حياتها وحياة أولادها تحسنت كثيرا بعد انفصالها عن زوجها، حتى أطفالها لاحظوا نفس الأمر، أي أنهم أصبحوا يعيشون في بيئة أكثر صحة واتزان، كما أنهم أصبحوا ماديا في حال أفضل نظرا لأن دخل والدتهم كان عالي إلى حد ما، ولكن مع ذلك مازال ينقصهم وجود والدهم معهم: "ولادي بيقولولي عارفه يا ماما حتى بعد ما بقينا عايشين أحسن ماديا، برضه بابا لسه بيوحشنا، ووجوده معانا كان بيحسسنا بأمان إحنا مش عارفين نحس بيه دلوقتي".

كما أكدت "رنا" أنها مازالت تحبه وتشتاق إليه: "أنا بقضية النفقة دي عارفه أني مش هاخد منه لا حق ولا باطل، حتى لو خدت هيبقوا 1200 جنيه، مش فارقين يعني، بس أنا رافعه القضية دي ولسه ماشيه فيها بس عشان أشوفه في الجلسات مش أكتر، مش قادره أنساه أو أبطل أحبه ده عشرة 20 سنة".