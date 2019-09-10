"الحلم مالوش عمر".. "أم البنات" تحقق حلمها في تصميم الأزياء بعد الأربعين

عشقت تصميم الأزياء منذ سن الـ16 عامًا، ورغم مرور السنوات وبلوغها الـ44 ربيعا لم تنسى حلمها، وشجعها عليه بناتها لتقرر مؤخرا دراسة الهواية التي عشقتها منذ الصغر، ولم تسعفها مشاغل الحياة، خاصة أنها ربة أسرة وأم لـ4 فتيات.

تروي صابرين محمد موافي 44 عامًا مصممة أزياء قصتها لـ"الوطن"، قائلة: "كنت مسؤولة المبيعات عن محلات بيع ملابس المملوكة لأسرتي، ولحبي لمجال الفاشون كنت أصمم بعض التصميمات لينفذها مصنعنا وبالفعل بمجرد طرح تصميماتي في الأسواق كانت تلقى إقبال هائل عليها.

"صابرين" صممت ملابسي بنفسها وعمرها لم يتخط الـ16 عامًا "كنت مهتمة بمتابعة التصميمات العالمية، وقبل عام شجعني بناتي على اتخاذ خطوة إيجابية نحو شغفي وهي الدراسة العملية والالتحاق بإحدى الأكاديميات المتخصصة، لأحصل على كورس تصميم وسواريه لمدة 3 أشهر، والمدربات فوجئن بتصميماتي وجميعهن أكدن أن تصميماتي ليست تصميمات مبتدئة، فحرصت على تعليم نفسي وتطوير مهاراتي في المنزل أيضا".

وتستطرد "صابرين": "أستعد حاليا للمشاركة في ديفليه بجاردنيا، وأتمنى افتتاح اتيليه خاص بي مستقبلا، وبعد التسويق لتصميماتي تلقيت عروض تصميم ملابس لمصانع".

"مؤخرا الفتيات والسيدات سيطرن على مجال الفاشون بعد صدارة المصممين الرجال لسنوات طويلة"، حسب "صابرين". أما عن الصعوبات التي واجهتها فأكدت أنها تتمثل في تنظيم المواعيد خاصة وهي ربة منزل وأم، ولكنها قررت اتخاذ خطوات إيجابية في سبيل تحقيق حلمها.

"صابرين" وجهت رسالة إلى الفتيات والسيدات بالعمل على تحقيق أحلامهن دون الالتفات للمعوقات والجد والاجتهاد والتحلي بالصبر، مشيرة لتصميمها العديد من فساتين السوارية والكاجول مؤكدة أنها ستتخص مستقبلا في ملابس المحجبات.

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