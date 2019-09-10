إيرينا شايك تُثبت أن الأناقة ليست بثمن ما ترتديه بعد الكشف عن سعر إطلالتها اللافتة

كعادتها دائمًا تتألق العارضة الروسية إيرينا شايك بأجمل الإطلالات التي تعبر عن ذوقها الفريد ولمساتها الأنثوية الناعمة، فهي تعرف كيف تبرز جمالها وتعزز من جاذبيتها بما يليق برشاقتها ومكانتها كأشهر العارضات على الساحة.

ورصدت مجلة "ماري كلير" النسائية، إطلالة شايك من حفل بازار أيكونز وألقت الضوء على سعر التنورة المخملية التي ارتدتها شايك، وكيف حولتها عندما نسقتها مع توب مخملي إلى قطعة تبدو باهظة الثمن بالرغم من سعرها الزهيد وهو 60 دولارًا فقط.

فقد تألقت شايك بتنورة مخملية قصيرة باللون الأسود نسقتها مع توب مخملي رائع باللون نفسه بقصة حرف الـV عند الصدر والكشاكش العالية ناحية الأكتاف وهي من خط التجزئة الخاص بالعلامة التجارية H&M.

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وأثبتت شايك أن الأناقة يمكن أن تكتمل بلمسات بسيطة وليست بالأسعار الباهظة المبالغ فيها وأنها تستطيع بذكاء أنثوي التألق بأي قطعة وبأقل الأثمان، ومن المثير للدهشة أن القطعتين مصنوعتان من البوليستر المعاد تدويره وتبدوان كأنهما فستان أنيق بقصة رائعة.

ويبلغ سعر التوب 29 دولارًا ويتميز بالكشاكش على شكل زهرة رائعة عند الكتفين، في حين زودت التنورة بخطوط بارزة عريضة ضيقة ناحية الأرداف بذيل واسع أنيق.

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وانتعلت شايك صندلاً بالشرائط حول الكاحل ذا كعب عالٍ، وأمسكت حقيبة صغيرة بيد قصيرة باللونين الأحمر والأسود واكتفت بلم شعرها للخلف بتصفيفة بسيطة تضفي جمالاً لشعرها الأشقر الذهبي وكان مكياجها ناعمًا رقيقًا ويكاد وجهها يخلو من المساحيق.

وفي الليلة نفسها، ظهرت شايك بإطلالة مختلفة بفستان رومانسي رقيق تتناثر عليه القلوب باللون الأحمر المتناغم مع لون حقيبتها على بليزر واسع باللون الأسود يدخل به سهم الحب ناحية القلب فيتسبب في ثقب ينزف، إشارة للحب الملتهب معززًا من الأسفل بخط أحمر يلتف حول الذيل.

وجلست في الصف الأمامي في عرض جيريمي سكوت بصحبة جيجي حديد، وعن أمومتها أوضحت شايك، أن ستايلها لم يتغير لمجرد إنجابها وأنها أصبحت أمًا، فهي أم لطفلة تدعى ليا دي سين من برادلي كوبر، والتي تبلغ من العمر عامين.

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