فاجأت الفنانة وفاء عامر الفنانة إسعاد يونس بتقديم هدية قيمة لها، خلال لقائها وشقيقتها آيتن عامر في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".
وأهدت وفاء عامر، إسعاد يونس، حقيبة يد من ماركة مصرية جديدة اسمها "صاحبة السعادة"، وأعربت الأخيرة عن سعادتها بالهدية نظرًا لأنها صناعة مصرية، مؤكدة أنها تشجع الصناعة المصرية.
وقالت الفنانة وفاء عامر إنها تجيد التطريز، وكانت تقوم بتطريز الفساتين الخاصة بها، مشيرة إلى أنها كانت تبيع بعض القطع المطرزة في أحد المعارض الخاصة بصديقتها، وكانت تحصل على دخل جيد منها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وفاء عامر تهدي إسعاد يونس حقيبة مصرية ماركة "صاحبة السعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.