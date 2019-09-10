بالفيديو.. وفاء عامر تهدي إسعاد يونس حقيبة مصرية ماركة "صاحبة السعادة"

فاجأت الفنانة وفاء عامر الفنانة إسعاد يونس بتقديم هدية قيمة لها، خلال لقائها وشقيقتها آيتن عامر في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وأهدت وفاء عامر، إسعاد يونس، حقيبة يد من ماركة مصرية جديدة اسمها "صاحبة السعادة"، وأعربت الأخيرة عن سعادتها بالهدية نظرًا لأنها صناعة مصرية، مؤكدة أنها تشجع الصناعة المصرية.

وقالت الفنانة وفاء عامر إنها تجيد التطريز، وكانت تقوم بتطريز الفساتين الخاصة بها، مشيرة إلى أنها كانت تبيع بعض القطع المطرزة في أحد المعارض الخاصة بصديقتها، وكانت تحصل على دخل جيد منها.