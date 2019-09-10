قد يتعرض بعض الرجال، لـ التهاب الخصية، أو بالخصيتين، نتيجة للإصابة بالعدوى البكتيرية، أو بعض الأمراض المُعدية المنقولة خلال العلاقة الحميمة، وذلك بحسب موقع "مايو كلينك".
أو لإصابته ببعض الفيروسات، الأمر المُتطلب التدقق في الأعراض جيدًا لمعرفة الحل.
أعراض التهاب الخصية
ظهور تورم في خصية واحدة أو الخصيتين.
شعور بألم شديد في الخصية أو الخصيتين.
الحمى
الغثيان
القيء
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