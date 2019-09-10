وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة

هناك أسباب عديدة يمكن أن تكون سبب ظهور الجلد الداكن على الرقبة، مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس أو مشكلات الأكزيما أو الأمراض المزمنة أو حتى سوء النظافة.

ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف هذه البقع الداكنة حول رقبتك، وتجدر الإشارة إلى أنه من المهم تقشير جلد رقبتك بانتظام، وكذلك تطبيق علاجات موضعية متنوعة للمساعدة في تخفيف الصبغة الداكنة. وفيما يلي وصفات من الطبيعة لتفتيح البشرة بحسب موقع "ستايل كريز"، المتخصص في الموضة ووصفات الجمال.

الترطيب بزبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو هي عامل ترطيب رائع يمكن استخدامه يوميًا، حتى للبشرة الحساسة، ضعي زبدة الكاكاو على الأجزاء الداكنة من رقبتك مرتين يوميًا حتى تبدأي في رؤية النتائج، استمري في استخدام زبدة الكاكاو بانتظام لمنع رقبتك من الاسمرار مرة أخرى.

زبدة الكاكاو حل جيد للأشخاص الذين يعانون من جفاف الشعر والجلد، وليس للأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية.

العسل والليمون

اصنعي مزيجًا من العسل والليمون، وذلك بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من العسل وملعقتين من عصير الليمون، حيث أن العسل وعصير الليمون لهما خصائص تفتيح البشرة.

ضعي المزيج على الأجزاء الداكنة من رقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه، يمكنك إضافة لب الطماطم إلى العسل ووضعه على رقبتك.

صودا الخبز

امزجي عدة ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع قليل من الماء، حتى تصبح سميكة في عجينة.

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ضعي معجون صودا الخبز على المناطق الداكنة على عنقك واتركيها لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اغسليه بالماء، يمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع طالما أن بشرتك ليست حساسة للغاية.

زيت فيتامين E وزيت اللوز

سخني عدة ملاعق صغيرة من زيت اللوز في الميكروويف، استخدمي حرارة منخفضة لمدة لا تزيد عن 30 ثانية. امزج في كمية مساوية من زيت فيتامين E ودليكه على جلد رقبتك بأصابعك.

بمجرد الانتهاء من التدليك، اترك الزيت على الجلد لمدة 10-15 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء الفاتر، هذه العملية آمنة ولطيفة على بشرتك. كرريها يوميا.

الخيار

يمكن أن تكون شرائح الخيار بمثابة مقشر طبيعي لبشرتك. ما عليك سوى قطع خيار وفرك جانبًا بلطف من الشريحة على طول المناطق الداكنة على رقبتك.

يمكنك أيضًا استخدام عصير الخيار أو الخيار المبشور على رقبتك وتركه لعدة دقائق.

للحصول على تأثيرات تفتيح إضافية، يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى الخيار بينما تفركيه على بشرتك.

انتظري 10-15 دقيقة بعد الانتهاء من التقشير قبل أن تغسلي ما تبقى من عصير الليمون.