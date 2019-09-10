طلاء الجدران وتجديدها.. أفكار مختلفة لتصميم مطابخ حديثة

المطبخ من الأماكن الحيوية في المنزل، التي يجب الاهتمام بشكلها وتصميمها، لذلك يجب التجديد في الديكور الخاص به، ووضع اللمسات العصرية والمختلفة.

وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار التي يمكن استخدامها لتصميم المطبخ بطريقة عصرية.

يمكن إعادة تصميم أدراج المطبخ باستخدام مفاهيم مدمجة لزيادة مساحات التخزين.

يمكن أيضًا تجديد تجهيزات المطبخ مع طلائه باللون الأبيض لإشراقة مميزة في المكان.

Advertisements

ومن الطرق المختلفة أيضا استخدام اللونين الأبيض والأسود للخزن والأرضيات.

بدلًا من استخدام الألوان الداكنة التي تعمل على امتصاص الضوء، يفضل طلاء المطبخ بالألوان الفاتحة التي تعطي تصميم مختلف للمطبخ.

ويمكن أيضا تجديد الجدران باستخدام الحجارة أو السيراميك وطلاء الخزن بلون مناسب.

ويمكن أيضًا تجديد مطبخ صغير بطلاء الخزن والجدران وتغيير لون الأرضية.