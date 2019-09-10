تعرف على مزايا التمرين بوزن الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال البروفيسور إنجو فروبوزه، إن التمرين بوزن الجسم يمتاز بمزايا عدة؛ حيث يعد تدريبا شاملا للجسم وليس لمجموعة عضلية معينة فقط، ما يعزز من تناسق عضلات الجسم.
وأوضح عالم الرياضة الألماني، أن التمارين التقليدية للتدريب بوزن الجسم تتمثل في تمارين الضغط (Pushups) وتمارين القرفصاء (Squats) وتمارين الطحن (Crunches).
ويتميز هذا النوع من التمارين أيضا بعدم الحاجة لمساحة كبيرة لتأديته، كما يمكن الاستعانة بقطع الأثاث أثناء التدريب.
وشدد الخبير الألماني على ضرورة أداء التمارين بوزن الجسم بشكل صحيح، لتجنب حدوث إصابات أو آثار جانبية. وفي حال الشعور بآلام في المفصل، ينبغي قطع التمرين والتحقق من وضعية الجسم.
وبشكل عام ينبغي استشارة أحد مدربي اللياقة البدنية لمعرفة كيفية أداء التمارين بوزن الجسم بشكل صحيح.
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