محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت مجلة "الطفل والأسرة" من وضع وسادة على مسند ظهر أحد المقاعد بغرض سند ظهر الطفل الرضيع عند تناول الوجبات الصلبة؛ نظرا لأن هذه الوضعية تشكل إجهادا شديدا على العمود الفقري للرضيع.
وأوضحت المجلة الألمانية، أن العمود الفقري للرضيع يفتقر إلى العضلات اللازمة لاتخاذ وضعية قائمة أثناء الجلوس.
وبدلا من ذلك، من الأفضل أن يستلقي الرضيع في حجر أحد الوالدين في وضعية مائلة بعض الشيء مع سند ظهره عند تناول الوجبات الصلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة ذهبية للحفاظ على صحة ظهر الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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