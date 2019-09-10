5 علامات تدل على نقص البروتين.. اعرف الكمية المناسبة لجسمك يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية، إنه يمكن الاستدلال على نقص البروتين بالجسم من خلال بعض العلامات مثل تراجع الكتلة العضلية وتساقط الشعر وتورم الذراعين والساقين والشعور الدائم بالجوع وكثرة الإصابة بالأمراض.

وأوضحت الجمعية، أن البروتين يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ ويمثل أحد المصادر المهمة للطاقة ويمد الجسم بأحماض أمينية حيوية ويساعد على تجدد الخلايا والأنسجة.

وأضافت أن الإنسان يحتاج إلى البروتين يوميا بكمية تتراوح بين 8ر0 و2 جرام لكل كيلوجرام من الوزن، وبناء على ذلك يحتاج شخص يبلغ وزنه 60 كجم إلى 120 جراما من البروتين يوميًا.

وتنقسم المصادر الغذائية للبروتين إلى حيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ونباتية مثل البقوليات كالعدس.