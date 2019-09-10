فيديو.. شاهي أحمد.. ناشطة مصرية تطالب بمساواة الرجل بالمرأة

عبرت شاهي أحمد، ناشطة "فيس بوك" الشهيرة بمهاجمة المرأة في فيديوهاتها، عن رفضها لتصرفات بعض البنات والسيدات المبالغ فيها تجاه الرجل، مبدية مساندتها للرجل في مواقف عديدة، مؤكدة أن الرجال ليسوا دوما على خطأ أو أشرار أو خائنين مثلما تروج السيدات تلك الأفكار دوما.

واشتهرت شاهي أحمد بنشر مقاطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، تهاجم فيها المرأة وترى أنها حينما تطالب بالمساواة بالرجل فمن حق الرجل أن يتعامل معها بنفس الأسلوب حينما تتهمه بالخيانة أو بالكذب أو النكد.

وجذبت مقاطع الفيديو آلاف التعليقات والمشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت شاهي، لـ"الوطن"، إن هناك الكثير من البنات والسيدات بالفعل خائنات وكاذبات مثل الرجال وربما أكثر بناءا على تجارب ومواقف رأتها بنفسها وعاشت تفاصيلها، ومن هنا جاءت فكرة تصوير مقاطع الفيديو والدفاع عن الرجال.

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وأكدت شاهي وجهة نظرها بأن الصفة السيئة لا تكون في النوع، فالخيانة والكذب والطمع هي صفات سيئة موجودة لدى الرجال والسيدات وليست حكرا على الرجال فقط.

وعن هدفها من تلك المقاطع التي تنشرها عبر صفحتها، أكدت شاهي، أنها لا تهدف للشهرة أو جمع الأموال ولكنها تسعى لأن يعرف الجميع أن تلك الصفات توجد لدى بعض السيدات أيضا، وأنها تهدف إلى القضاء على أسطورة أن البنات ملائكة.

وبخصوص ردود أفعال البنات والسيدات عن أفكارها وما تقوله في مقاطع الفيديو، أوضحت شاهي أن هناك عددا كبيرا من السيدات يرفضن ما تقدمه ويهاجمنها وترين أنها ليس لديها الحق في مهاجمتهن أو في إفشاء أسرارهن النسائية، فيما أكدت بأن هناك عددا كبيرا من السيدات أيضا يدعمنها ويدعونها لإكمال ما قد بدأته.

وعن حياتها الشخصية قالت شاهي أنها مرتبطة برجل مصري وبأنه ساعدها وشجعها على نشر الفيديوهات، وأضافت بأنها هاجرت إلى روسيا هذ العام وتعمل معلمة للغة الإنجليزية بإحدى المدارس.