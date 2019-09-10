راقصة باليه يونانية تعيش في مصر منذ 15 عاما: "أمان أكتر من أي بلد تانية"

بالرغم من ولادتها وانتمائها لواحدة من أجمل بلدان العالم "اليونان"، إلا أن اختارت يوسيفينا كوتسونيكولا، راقصة باليه، العيش والاستقرار في مصر مع والدها منذ 15 عاما.
بلهجة مصرية غير محترفة، قالت يوسيفينا كوتسونيكولا، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المعروض على فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا عايشة في مصر بقالي 15 سنة، وحاليا بدرس في باريس بس برجع مصر في إجازاتي على طول".
وتابعت يوسيفينا، أنها بدأت العمل على التقاط جلسات تصوير لها في عدد من المناطق السياحية بمصر أثناء ممارسة الباليه، منذ عامها الـ16، قائلة: "بحب أوي أتصور في الشارع عشان بيكون في ردود أفعال كتيرة بحس بيها، وده بيبان في الصور، وبتجيلي رسايل من بنات كتيرة بحب أوي كلامهم وردود أفعالهم".
واستكملت راقصة الباليه اليونانية، قائلة، "بشوف المصريين واليونانيين طيبين أوي، والناس هنا طيبة ومرحبة أوي، وبسمع ناس كتيرة بتقول مصر مش أمان وكده، لكن مصر أمان أكتر من أي بلد تانية".
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