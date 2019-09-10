أعربت الفنانة إسعاد يونس، بالوجبات التي قامت الفنانة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة أيتن عامر بإعدادها على الهواء، خلال فقرة "المطبخ"، أثناء استضافتهما ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".
ومازحت "يونس"، وفاء عامر، قائلة، "أكلك جميل أوي، تتجوزيني، ده أنا بعد الأكلة دي هرجع للرجيم تاني"، فيما مازحتها وفاء عامر، "اعتبريه يوم فري"، فردت إسعاد يونس: "أنا مش هعتبره يوم فري، ده أنا بوظت الدنيا كلها".
وأوضحت الفنانة وفاء عامر، أنها في "عزومة" أعياد الميلاد تحضر خروفا وتحشوه بكل أنواع المحاشي، ثم تضعه داخل الفرن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعجابها الشديد بطبخها.. إسعاد يونس تمازح وفاء عامر: "تتجوزيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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