طريقة عمل فيليه بالبطاطس

تعتبر الأسماك من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، بطرق تحضيره المختلفة، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل فيليه البطاطس على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "شيف"، على سي بي سي سفرة. المكونات سمك فيليه. زبدة. بطاطس. ملح. فلفل أسود. زيت. كزبرة خضراء. زنجبيل. ثوم. كمون. ليمون. Advertisements عصير طماطم. بصل. دقيق. فلفل ألوان. طريقة التحضير يفرم الثوم مع الكمون والليمون والملح والفلفل والزيت. نستخدم نصف الخليط ونتبل به شرائح السمك. توضع الشرائح في الدقيق وتقلى في زيت وزبدة. تقطع البطاطس شرائح ثم تقلى في زيت ساخن غزير. يجرش الفلفل الألوان أو يقطع مع البصل ويوضع في طاسة حتى يحمر البصل يضاف إليها عصير الطماطم، توضع البطاطس وفيليه السمك وتترك حتى تمام النضج .

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