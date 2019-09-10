نقوش جلود الحيوانات تزين التريكو في الخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تزين نقوش جلود الحيوانات الملابس التريكو في خريف/شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Saint Laurent وH&M و Massimo DuttiوMax Mara و Miu Miu.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية، أن البلوفر والكارديجان التريكو يتألقان هذا الموسم بنقوش جلد النمر أو الحمار الوحشي بشكل خاص، ما يمنح المرأة إطلالة شرسة تخطف الأنظار تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن نقوش جلود الحيوانات تطل بألوان زاهية كالأحمر والوردي والأزرق إلى جانب درجات النيود الشفافة، كما تأتي بعض الموديلات بقصّة أكبر من المقاس “Oversize” لإطلالة أكثر جرأة وتحررا.

وأكدت “Elle” على أهمية الاكتفاء بقطعة واحدة تزدان بنقوش جلود الحيوانات لتسليط الأضواء عليها من ناحية ولتجنب المبالغة والتكلف من ناحية أخرى.