أعراض مرض التهاب الحوض

يعد مرض التهاب الحوض، عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية، وغالبًا لا يسبب مرض التهاب الحوض ظهور أي علامات أو أعراض.
ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر يمكن أن تنذر بمرض التهاب الحوض منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".
ألم أسفل البطن والحوض.
إفرازات مهبلية شديدة ذات رائحة مزعجة.
نزفًا غير طبيعي بالرحم وخاصة خلال الجماع أو بعده أو بين دورات الحيض.
ألمًا أو نزيفًا اثناء الجماع.
حمى احيانا ما تكون مصحوبة بقشعريرة.
ألمًا أو صعوبة في التبول.
ويتطلب الأمر استشارة الطبيب حال الشعور بألم شديد أسفل البطن، غثيان وقيئ مع عدم القدرة على الاحتفاظ بأي شيء في المعدة، حمى مع ارتفاع درجة الحرارة لأعلى من 101 فهرنهايت، وإفرازات مهبلية كريهة.
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