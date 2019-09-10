وصفته بجنتل الشاشة وطلبته للزواج على الهواء.. قصة حب وفاء الكيلاني وتيم الحسن

"غزل فمدح فنظرة فضحكة فزواج".. هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة الفنان تيم الحسن والإعلامية وفاء الكيلاني، حيث انجذبا لبعضهما البعض من أول لقاء تلفزيوني جمع بينهم، فلم تكن مقدمة وفاء للفنان عادية، فقد احتوت عباراتٍ من الغزل والمديح، لكنها لم تكن تعلم أثر هذه الكلمات على قلبه ليقع في حبها على الفور.

ويتزامن اليوم 10 سبتمبر، يوم ميلاد الإعلامية وفاء الكيلاني، التي عُرفت بالذكاء وسرعة البديهة وجرأتها في طرح الأسئلة على ضيوفها.

ويقدم هُن في السطور التالية، قصة حب وفاء الكيلاني وزوجها تيم الحسن.

ضحك ولعب وجد وحب

"جنتل الشاشة العربية، محبته في قلوب الناس متشالة ومعجباته بيموتوا في وسامت شايفينه سيد الرجالة"، هكذا وصفت وفاء الفنان تيم الحسن، خلال مقدمة برنامجها "الحكم"، عام 2014، في أول لقاء جمع بينهم، حاولت وفاء في الحلقة اقتحام أسرار وخبايا تيم الشخصية وتطرقت للجانب العاطفي في حياته، ليفتح الآخير قلبه مرددًا بيت شعر قال خلاله:" قلبى كمنفضة الرماد أنا إن تنبشى ما فيه تحترقى .. وشعرى أنا قلبى ويظلمنى من لا يرى قلبى على الورقى".

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شعر وغناء

ولم يكتف تيم بالشعر لكنه قام بغناء أغنية "سألونى"، لوائل كفوري، وحينما تطرقت وفاء لموضوع الخيانة تحّدث تيم عن نظرته الخاصة لها وهل قلل ذلك من فرص زواجه الثانى؟ وظلت تسأله وفاء وكأنها جلسة محبة تريد أن تعرف كل تفاصيل حياة حبيبها، وبعد تلك الحلقة لم تنقطع علاقة وفاء بتيم، وظلا أصحاب وأصدقاء أمام الناس وبعيدا عن أعين الناس حبيبين يتبادلان الحب.

طلب الزواج على الهواء

"تيم أنا عايزة اتجوزك"، عبارة صريحة عبرت من خلالها وفاء على الهواء وأمام الجميع حبها لتيم، فلم تترد في المبادرة بطلب الزواج منه، ليرد الآخير"فورًا حبيبة قلبي"، ربما كانت الحلقة بداية لعلاقة ارتباط متين بين الثنائي، حيث جمعت بينهم صداقة قوية، لتتطور لعلاقة حب وبركان من الأشواق.

الزواج

نشرت وفاء عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة تجمع بينها وبين زوجها تيم حسن، أثناء وضع تيم خاتم الزواج فى يديها قائلة "شكرًا من القلب..فرحتنا كبرت بيكم"، بعد تداول الكثير من الإشاعات حول طبيعة علاقتهم ليفاجئ رواد التواصل الاجتماعي بصورًا لعقد قران الثنائي.