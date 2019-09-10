سلائل المعدة أو السلائل المعدية، هي الخلايا التي تتكون على البطانة الداخلية للمعدة، تلك السلائل نادرة ولا تسبب عادة أي علامات أو أعراض.

وتوجد أنواع من سلائل المعدة ربما تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة في المستقبل، وفقًا لنوع سليلة المعدة الذي تعاني منه، حيث يتضمن العلاج إزالة السليلة أو مراقبة تغيراتها.

يقدم لكِ موقع "هن" أسباب سلائل المعدة نقلًا عن موقع "Mayo Clinic".

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أسباب سلائل المعدة

تتشكل هذه السلائل نتيجة لتلف في بطانة المعدة، فهى تعد ورم حميد، وأكثر أسبابه شيوعًا هي:

الإفراط في استخدام أدوية معدة معينة

تكثر الإصابة بسلائل المعدة بين الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو مسكنات بكثرة، وفي المطلق، تكون تلك السلائل صغيرة ولا تستدعي القلق، ولكنها تنطوي على خطر سرطاني بسيط، لذا، فقد يهم الطبيب بإزالة السلائل كليًا.

داء السلائل الورمي الغدي العائلي

تتسبب تلك المتلازمة النادرة الموروثة، لخلايا محددة في بطانة المعدة الداخلية في ظهور نوع محدد من السلائل يُطلق عليه سلائل غُدد قاع المعدة، وعندما تصاحب سلائل غدد قاع المعدة المتلازمة، فإنها تزال منعًا لتحولها إلى سرطان في المعدة، كما يمكن أن يتسبب داء السلائل الورمي الغدي العائلي أيضًا في أورام غدية.

التهاب المعدة المزمن

يمكن لحالة التهاب المعدة، التي تسبب في تشكيل سلائل مفرطة التنسج وأورام غدية، وهي أقل أنواع سلائل المعدة شيوعًا، ولكنها من أكثر الأنواع التي يُمكن أن تتحول إلى سرطان، ولهذا السبب تتم إزالتها بشكل كلي.