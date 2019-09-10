قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل شوربة جزر بالدجاج، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل شوربة جزر بالدجاج بصل وثوم. فلفل ألوان. صدور دجاج. مرقة. كرفس. جزر. نودلز. زبدة. Advertisements ملح – فلفل. ملعقة دقيق. كريمة. طريقة عمل شوربة جزر بالدجاج توضع طاسة على النار بها قليل من الزبدة. يقطع البصل والثوم والكرفس والجزر ويشوحوا في الزبدة مع الملح والفلفل ثم تسلق صدور الدجاج المقطعة مكعبات مع الكرفس والبصل ويقلب الخليط قليلًا. ضيفي المرقة واتركيها حتى تغلى. تضاف الكريمة وتقدم مع قطع الدجاج وتزين بالفلفل الألوان.

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