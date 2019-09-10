بالصور.. "دائما مطلعة لسانها".. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملابسها وأصدقائها

لازالت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، مستمرة في إثارة الجدل، مع متابعيها، بسبب إطلالاتها التي يصفها البعض بالجريئة، وأوضاع تصويرها، والتي تعتمد فيها دوما على إظهار لسانها، الأمر الذي بات يعرضها للانتقادات بين الحين والآخر.

ومؤخرًا شاركت "جنا" متابعيها بمقطع فيديو جديد لها برفقة صديقاتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصو روالفيديوهات "انستجرام".

وظهرت من خلاله مرتدية فستانا أسود متوسط الطول، مع الشعر الكيرلي كالمعتاد، وهي تمارس بعض الحركات خلال التصوير، كان أبرزها خروج لسانها كما اعتادت.

الأمر الذي أثار تفاعل كبير من متابعيها، بين المشيدين بقوامها وإطلالاتها المميزة، وبين منتقدي إطلالتها، حيث علق البعض: "سو كيوت"، و"امرأة جميلة".

في حين وجه إليها البعض الآخر انتقادات لاذعة، معلقين: "إيه الحركة دي على طول مطلعة لسانك. هو بابا بيشوف صحابك دول. إنتي غاوية تطلعي لسانك ليه؟".

ولم تمر ساعات على نشر المقطع، إلا وشاركت ابنة الهضبة، متابعيها بصور جديدة، بدت فيها بملابس سوداء ونظارة ملونة، لتتباين التعليقات على الفور، بين مؤيدي إطلالتها ومنتقديها.

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جنا دياب تفضل إظهار لسانها في الصور

لم تكن تلك المرة هي الوحيدة، التي تُشارك فيها "جنا" المتابعين بصور تظهرها في هذا الوضع.

فظهرت من قبل خلال قضاء عطلتها الصيفية بالمكسيك بصحبة شقيقتها كنزي، بتلك الإطلالة، فضلًا عن ظهورها في أغلب المقاطع والصور التي تجمعها بأصدقائها، والتي تتعمد خلالها إظهار "لسانها".

وتتصدر جنا دياب محركات البحث من وقت لآخر، وتثير الجدل سواء بسبب ملابسها أو ظهورها مع شباب، وهو ما يدفع البعض لانتقاد صورها عبر التعليقات، كما أنها معروفة بصوتها وتحب الغناء، وتشارك متابعيها دوما بصور وفيديوهات من حياتها اليومية.