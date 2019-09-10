وفاء عامر: في بدايتي الناس كانت بتشاور عليا "اللي مش لاقية شقة أهي"

قالت الفنانة وفاء عامر، إن مشاركتها في أحد إعلانات تنظيم الأسرة، مع الفنانة الراحلة كريمة مختار والمخرج الراحل حسين حلمي، كان أول علامة في مسيرتها الفنية.

وأضافت "عامر"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "المخرج مكتشف زبيدة ثروت كان بيمرني في وسط البلد، وفجأة لاقيت الناس بيشاوروا عليّ وبيقولوا هي دي اللي كانت بتعيط ومش لاقية شقة"، وذلك في إشارة إلى بكائها في الإعلان لعدم استطاعتها الحصول على وحدة سكنية بسبب الأزمة السكانية.

وأوضحت أن مسلسلات: "الملك فاروق، وملح الأرض، والتوأم، وجسر الخطر، وذئاب الجبل"، من أكثر الأعمال الفنية التي أثرت في تاريخها الفني، مضيفة: "الناس كانت مش متخيلة إزاي واحدة جسدت شخصية الزوجة اللعوب، تطلع في مسلسل تجسد والدة الملك فاروق".