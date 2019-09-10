قد يتعرض أحد صمامات القلب لأزمة، لكن ما الأمر الذي يترتب عليه حدوث أزمة تعيق ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

تقدم "هُن" أمراض صمام القلب، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك":

أعراض أمراض صمام القلب:

حدوث صوتًا غير طبيعي أشبه بـ (نفخة القلب) عند استماع الطبيب إلى دقات القلب بالسماعة.

الإرهاق وضيق النفس؛ خاصة إذا كنت تمارس مجهودًا شديدًا أو كنت مستلقيًا.

تورُّم كاحليكَ وقدميكَ

الدوار

وإغماء

ضربات قلب غير منتظمة.

عوامل خطر أمراض صمام القلب:

كِبَر السن

Advertisements

تاريخ أنواع معينة من العدوى يُمكن أن تُؤثر على القلب

تاريخ أنواع معينة من أمراض القلب أو النوبات القلبية

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم والسُّكَّري وعوامل خطر أمراض القلب الأخرى

حالات القلب الموجودة عند الولادة (مرض القلب الخلقي)

مضاعفات أمراض صمام القلب:

فشل القلب

السكتة الدماغية

تجلط الدم

عدم انتظام ضربات القلب

الوفاة