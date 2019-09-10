وفاء عامر عن مقالب أيتن وولادها: "عايشة في جنينة حيوانات"

قالت الفنانة وفاء عامر، إن والدتها هي من قامت بتربية ابنها عمرو، وكذلك أبناء شقيقتها الفنانة أيتن عامر، موضحة أنها قامت بتربية أشقائها في الصغر لدرجة أن أيتن كانت تناديها بـ "ماما".

وأضافت "عامر"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها تشعر وكأنها تعيش في حديقة حيوانات بسبب شغب وشقاوة أبناء شقيقتها أيتن عامر، فيما ردت أيتن عامر: "ماما اللي ربت ولادي، وطول عمرها تقولي دول ولادي أنا مش ولادك".

فيما سردت أيتن عامر، مقلب في شقيقتها وفاء عامر، حيث إنها أثناء قضاء إجازة مصيف، وأثناء وقوفها أمام الشاطئ سمعت صريخ سيدات بوجود ثعبان على الشاطئ، مضيفة: "روح الحماسة خدتني ومسكت الجردل وقومت ضرباه لاقيته تعبان بلاستك".

وتابعت: "قولت في نفسي أخد الثعبان معايا البيت، واديته لبنتي قولتلها خوفي بيها خالتوا وفاء، وفاء أختي اتنططت من كتر الخوف"، وعن موقف محرج آخر: "كنت قاعدة في العربية أنا وهيا ومشغلة أغنية أجنبية قامت وفاء قالتلي شغلي أنغام، قولتلها لا أنا بحب الأغاني الأجنبية، قالتلي يا بنتي شغلي حاجة نفهما أحسن وشتمت، وطلعت لايف".