وفاء عامر عن علاقتها بآيتن: كنت بخاف عليها.. لكن دلوقتي بقت "قرداية"

تحدث الفنانة وفاء عامر، عن علاقتها بشقيقتها الفنانة آيتن عامر، خلال استضافتهما ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة "DMC".

وقالت "وفاء"، إنها كانت تهتم دائمًا لأمر شقيقتها عندما كانت صغيرة وتحرص على توجيهها إذا ما رأت أنها ارتكبت أي خطأ، مستطردةً: "ده كان زمان، لكن دلوقتي بقت قرداية".

وأضافت، أنها دعمت "آيتن" دائمًا، وجعلتها ترفض الكثير من الأعمال الفنية والقرارات المتعلقة بحياتها الشخصية إذا لم تكن تتناسب معها: "كنت بقولها متعمليش دور أكبر من سنك، وبصي للمسألة على إنك هتبني تاريخ في شعب بيفتقد ثقافة المشاهدة، ليس كل ما يُرى يقلد أو حقيقة".

وواصلت: "كنت بركب الميكروباص بعد الثانوية العامة، عشان أروح المعهد، لكن آيتن اشرتيت لها عربية وراحت أول يوم المعهد بيها".