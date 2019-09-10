آيتن عامر عن علاقتها بوفاء في الصغر: "لو اتأخرت دقيقة الشباشب بتترفع"

حلتت النجمتان وفاء عامر وشقيقتها الصغرى، الفنانة آيتن عامر، ضيفتين على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC".

وقالت آيتن، إن شقيقتها كانت صارمة في تربيتها، وكانت تمنعها من المبيت خارج المنزل، كما كانت ملزمة بالعودة من أعمالها في موعد أقصاه العاشرة مساءً: "لو اتأخرت دقيقة كان فيه شباشب بتترفع".

وأضافت أنها بالرغم من الفارق العمري بينها وبين شقيقتها، فإنها حريصة على إسداء النصيحة لوفاء فيما يتعلق بأعمالها الفنية: "ساعات بنصحها، أحيانا مبتكونش واخدة بالها من حاجة، شايفة حاجة مش هتنجح، أنا بقولها هيتشاف العمل ده، وأحيانًا بقولها متعمليش الحاجة دي".

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وتحدثت آيتن، عن خروجها من محافظة الإسكندرية، وقدومها إلى القاهرة لكي تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية: "وقتها مكنش هاممني حاجة إلا الوحدة، كنت بكتم نفسي وأبقى مقهورة، إني سيبت العيلة، وعشان كده حريصة إنها تفضل".

وواصلت: "كنت بنجح في كلية الآداب وأعيد في المعهد، بسبب نسبة الحضور، وده لأني كان لازم أشتغل عشان أوفر مصاريفي، كنت باخد 100 جنيه من بابا، لكن كنت بعمل أوفر فويس وأشارك في إعلانات عشان أشتري الكتب".