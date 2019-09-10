وفاء عامر: "معندناش حد يبات برة .. واتضربت علقة من بابا بسبب التأخير"

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن علاقتها بشقيقته الصغرى الفنانة آيتن عامر، خلال استضافتهما ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC".

وقالت "وفاء": "ساعات آيتن كانت بتعيط لما تفهمني غلط، بقت شقية جدًا مع إنها مكنتش كده في صغرها". وأضافت وفاء، أنها كانت تدفع راتب مربية آيتن عندما كانت في سن صغيرة، حيث كانت ترعاها وتهتم بملبسها وطعامها.

وعن القواعد الصارمة التي تربت عليها وتعلمتها من والدها، قالت وفاء: "اتعلمت الحكمة من بابا، كان ممنوع البيات برة البيت، مرة اتضرب علقة من بابا، كان شديد".

وعن السبب في تعرضها للضرب، قالت إنها تأخرت عن موعدها المخصص لعودتها من المدرسة، لمدة 3 ساعات كاملة، مشيرةً إلى أنها نسيت المصروف في المنزل ورفضت أن تطلب أي مبلغ مالي من زميلاتها أو معلميها أو مدير المدرسة.