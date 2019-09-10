الامارات | «تنمية المجتمع» تحتفل مع أطفال «العائلة» بالموسم الدراسي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تحتفل مع أطفال «العائلة» بالموسم الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة تنمية المجتمع احتفالاً لأطفال قرية العائلة، بمناسبة بداية الموسم الدراسي الجديد، تضمن عدداً من الفقرات المنوعة وتكريماً للأطفال المتفوقين والمتميزين سلوكياً، حضره مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أحمد جلفار، وعدد من مسؤولي الهيئة وفريق عمل القرية.

ونوه جلفار بأجواء الفرح والتفاؤل التي تملأ أجواء القرية مع بداية العام الدراسي، مؤكداً أن هذه الروح الإيجابية لدى الأطفال تشكل دافعاً مهماً لهم لتحقيق الإنجازات سواء على الصعيد الدراسي أو الاجتماعي.

وخلال الحفل تم تنظيم عدد من المسابقات الترفيهية للأطفال قبل عرض فيلم عن أهمية المدرسة ودورها في تطوير شخصية الفرد.

وقالت مديرة قرية العائلة وداد سالم: «تساهم الفعاليات الاحتفالية في بداية الموسم الجديد في تذكير الأطفال بأهمية المدرسة وأثرها في تغيير مجرى حياتهم، وما يمكن لهم تحقيقه من خلال التعليم ولعب دور إيجابي في المجتمع. ويلعب حضور فريق القيادة من هيئة تنمية المجتمع دوراً مهماً في إسعاد الأطفال وتنمية ثقتهم تجاه أنفسهم وتجاه ما يتوقع منهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في محيطهم».