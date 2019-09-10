الامارات | «فرحتهم فرحتنا» تُسعد 50 طفلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحتهم فرحتنا» تُسعد 50 طفلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «الإمارات اليوم» مبادرة «فرحتهم فرحتنا» بالتعاون مع عالم المغامرات في دبي «آي إم جي»، بإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، في مغامرات «آي إم جي» في دبي.

واستهلت المبادرة بتنظيم فعالية ترفيهية في عالم المغامرات للأطفال، ضمن برنامج أعياد، والتهاني التي نظمتها دائرة الأوقاف وشؤون القصر

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وأكدت «الإمارات اليوم» أن المبادرة، التي تنفذ للعام الرابع على التوالي، حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، إذ وفرت أنشطة ترفيهية للأطفال، وأدخلت البهجة إلى قلوبهم، خصوصاً مع توزيع الهدايا والعيديات في المناسبات المختلفة.

وقالت مديرة العلامة التجارية والتسويق في الصحيفة، منى السميطي، إن المبادرة نجحت في إدخال البهجة والسعادة إلى قلوب 50 طفلاً، خلال مجموعة من المغامرات حافلة بالتشويق والاثارة».

وتعتبر «آي إم جي» عالم من المغامرات أحد المشاريع المملوكة لمجموعة إلياس ومصطفى كلداري، وهي واحدة من أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في العالم تقدم لزوارها مجموعة من المرافق الترفيهية، ومتاجر تجارة التجزئة والمطاعم على مدار السنة.