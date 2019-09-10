الامارات | رصد مصدر غامض للأشعة السينية في مجرة الألعاب النارية

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مصدر غامض للأشعة السينية في مجرة الألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باحثون من الولايات المتحدة، إنهم رصدوا مصدراً غامضاً وغير متوقع في مجرة الألعاب النارية، تتدفق منه الأشعة السينية بشكل بالغ السطوع.

وأوضح الباحثون أن هذا المصدر المبهم ظهر بالسرعة الكبيرة نفسها التي اختفى بها، حيث ظل ضوء هذه الأشعة ساطعاً على مدى ثلاثة أسابيع فقط، ثم خبا مرة أخرى. وطرح فريق الباحثين تحت إشراف هانّا إيرنشو، من معهد كاليفورنيا للتقنية بمدينة باسادينا، تكهنات عدة بشأن هذا التدفق المفاجئ للأشعة.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في العدد الأخير من مجلة «أستروفيزكال جورنال» المعنية بأبحاث الفيزياء الفلكية.

وكان علماء الفلك قد فحصوا عام 2017 انفجار المستعر الأعظم النجمي الذي وقع في كويكبة الملتهب، في نصف الكرة السماوي الشمالي، معتمدين في ذلك على أجهزة الرصد الخاصة بالقمر الاصطناعي «نوستار»، والقمر الاصطناعي «XMM نيوتن» التابع للوكالة الأوروبية لأبحاث الفضاء.