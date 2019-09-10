الامارات | «غينيس» تطلق منصة عالمية لكسر الأرقام القياسية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «غينيس» تطلق منصة عالمية لكسر الأرقام القياسية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد «وافي»، وجهة التسوق المميزة في دبي، لاحتضان حدث عالمي مباشر لـ«غينيس للأرقام القياسية»، السلطة الرسمية لكسر الأرقام القياسية حول العالم. وسيحظى الزوّار من مختلف الأعمار بفرصة كسر أرقام قياسية بشكل مباشر في أرض الحدث، ودخول التاريخ.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها المؤسسة العالمية معرضاً فنياً مصاحباً لحدث عالمي بهذا المستوى، حيث سيحتضن المعرض الفني لوحات في 11 منصة، تسلط الضوء على أبرز الأرقام القياسية التي تم تحطيمها حول العالم. وتشمل فئات المعرض: إنجازات بشرية - جسم الإنسان - مملكة الحيوان، وغيرها من الأرقام القياسية الخاصة المستوحاة من القرن الـ21 وأرقام قياسية من أنحاء الإمارات.

ومن المقرر أن ينطلق الحدث المصاحب للمعرض على مدار 10 أسابيع بين الجمعة 13 سبتمبر الجاري، والسبت 23 نوفمبر المقبل.

وقال طلال عمر، المدير الإقليمي لمكتب «غينيس للأرقام القياسية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها (غينيس للأرقام القياسية) منصة لكسر الأرقام القياسية مصاحبة لمعرض فني. وسيسلط هذا المعرض الضوء على حزمة من أهم الأرقام القياسية من أنحاء العالم، كما سيشمل مساحة مخصصة تستعرض الإنجازات المحلية من أنحاء الشرق الأوسط، وتحديداً دولة الإمارات. إن لمن دواعي سرورنا العمل مع مجموعة (بلان بي) و(وافي)، لتقديم هذه التجربة الفريدة لجميع فئات الزوار، ومنحهم الفرصة لأن يكونوا جزءاً من حدث مذهل».